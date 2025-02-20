Події

14:26 20.02.2025

Одна людина загинула внаслідок авіаудару по житловому будинку в Херсоні

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Одна людина загинула внаслідок авіаудару по житловому будинку в Херсоні

Внаслідок авіаудару ворога по житловому будинку в Херсоні загинула людина, повідомив в четвер голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Рятувальники дістали з-під завалів під'їзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, тіло чоловіка. Нині відповідні служби встановлюють особу загиблого", - написав Прокудін.

Голова ОВА виказав співчуття рідним і близьким загиблого.

Раніше повідомлялось, що кількість постраждалих внаслідок влучання керованої авіабомби по багатоповерховому житловому будинку в центрі Херсона в ніч на четвер, зросла до шести, серед них – двоє дітей.

Теги: #херсонська_область #обстріл

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