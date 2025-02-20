Події

13:56 20.02.2025

Спроби дестабілізувати Україну будуть, але будь-яка дія має протидію - Буданов

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Спроби дестабілізувати Україну будуть, але будь-яка дія має протидію - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов впевнений, що Росія не припинить спроб дестабілізувати ситуацію всередині України.

“Повірте, щось кардинально нове і масштабне ані росіяни, ані ми вже не зможемо придумати. Усе вже відпрацьоване. Так, спроби [дестабілізувати Україну] будуть. Але нічого страшного ― будь-яка дія має протидію”, ― сказав він в інтерв’ю азербайджанському журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

Також начальник ГУР розповів про допит полонених солдатів північнокорейської армії.

“Наші офіцери допитували полонених північних корейців. Вони доповнили мою картину того, що ж таке автократія та тоталітаризм, мабуть, в найжахливішому прояві. Це людиноненависницькі підходи, які створюють навіть не покірних людей, а біороботів”, ― розповів Буданов.

Теги: #дестабілізація #буданов

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