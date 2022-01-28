Зеленський вважає найбільшим ризиком для України дестабілізацію всередині країни

Президент України Володимир Зеленський називає внутрішню дестабілізацію ситуації в країні найбільшою небезпекою, яка може спровокувати РФ до ескалації.

"Найбільший ризик для України та найбільший ризик для суверенітету нашої держави - й тут ми єдині з усіма партнерами... Найбільший ризик - не втримати державу, це дестабілізація всередині нашої держави", - сказав Зеленський на прес-конференції з представниками іноземних ЗМІ в п'ятницю в Києві.

"Єдність влади, довіра до президента та розуміння іншими політиками, що вони - колишні або майбутні президенти, не діючі - розуміння мудре і чесне робить нашу державу об'єднаною і сильною. Якщо ми об'єднані народом, армією і стабільною владою, ризики ескалації з боку Росії зменшуватимуться", - додав він.

Президент зазначив, що бачив великі хвилювання на вулицях українських міст. "Немає якоїсь людини в державі - й на вулицях спокій, повертається - люди біля Офісу президента або заблокували парламент. І їм байдуже, чи є COVID-19. Вони займаються щодня кон'юнктурними кроками, розколом нашої держави", - сказав глава держави.

"Ми пам'ятаємо, що відбувалося у нас у країні в 2014-2015 роках. Саме неконтрольованість ситуації всередині держави щодо законності, щодо роботи правоохоронних органів, щодо спокою на вулиці може призвести до ескалації. Це найвищий рівень імовірного плану, коли можуть бути розпочаті ті чи інші дії з боку сусідньої держави", - наголосив Зеленський.