Політика

20:13 14.04.2023

Данілов бачить загрозу для країни в активізації політичного процесу

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Данілов бачить загрозу для країни в активізації політичного процесу

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов бачить загрозу в спробах внутрішньої дестабілізації, зокрема, і за допомогою спроб організувати восени проведення виборів.

"Для нас це небезпечно. Ми входимо в непростий період турбулентності саме через внутрішнє питання", - сказав він у п'ятницю в ефірі телемарафону.

За його словами, "останні два-три тижні активізувався політичний процес усередині країни. Хтось придумав собі, що в жовтні будуть вибори. Я взагалі не розумію, як вибори можуть бути у країні, яка воює. Хтось вкинув це питання, і деякі діячі, які в минулому мали бізнес із Медведчуком, зараз об'єднуються і пробують розхитати країну", - сказав він.

"Я хотів би звернутися до них із простим проханням: "Одумайтеся!" Майте на увазі, що війна не закінчиться, поки ми не звільнимо всі наші території. Потім будете займатися політикою, популізмом", - сказав Данілов.

"А зараз треба в єдиній системі координат, пліч-о-пліч працювати на країну", - заявив він.

 

 

Теги: #дестабілізація #данілов #політпроцес

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