Суд виніс вирок у справі про незаконне отримання екснардепом Барвіненком компенсації за житло

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом України VI—VIII скликань, який наразі обіймає керівну посаду в одній із районних рад, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у четвер.

Як йдеться в повідомленні, відповідно до угоди колишнього нардепа визнано винуватим у незаконному отриманні 613 тис. грн компенсації за винайм житла у столиці, в той же час зазначається, що завдані внаслідок неправомірних дій екснардепа збитки відшкодовано в повному обсязі.

"Вироком суду особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади 1 рік та штрафом у розмірі 17 тис. грн", - інформують у відомстві. "Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік", - додають у прокуратурі.

Зазначається, що до набрання вироком законної сили колишній нардеп зобов’язується перерахувати 1,5 млн грн на підтримку Збройних сил України (проєкт UNITED24). Крім того, на потреби ЗСУ буде перераховано 1 млн 3 тис грн, які внесені за згадану особу як застава.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного, але як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у правоохоронних органах, йдеться про Віталія Барвіненка, колишнього народного депутата України VI-VIII скликань, голову Одеської районної ради.

Як повідомлялось у квітні 2024р. у межах слідства САП було встановлено, що, незважаючи на наявність власного житла в столиці, народний депутат без законних на те підстав продовжив користуватися готельним номером ДП "Готельний комплекс "Київ". У результаті з вересня 2016 до березня 2019 року він незаконно отримав понад 613 тис. грн компенсацій з оренди житла. 12 лютого 2024 року колишньому нардепу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.