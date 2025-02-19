Інтерфакс-Україна
Події
18:44 19.02.2025

Стефанішина про призначення спецпредставника ЄС по Україні: зарано говорити про конкретні посади, треба подивитися, як будуть розвиватися події в США

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Стефанішина про призначення спецпредставника ЄС по Україні: зарано говорити про конкретні посади, треба подивитися, як будуть розвиватися події в США

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що наразі зарано говорити про можливість призначення чи непризначення спецпредставника Європейського Союзу з питань України.

"Я думаю, зарано говорити стосовно конкретних посад, які будуть створені, або не будуть створені в Європейському Союзі. Треба трошки почекати, подивитися, як будуть розвиватися події в США", - сказала Стефанішина журналістам у середу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи зацікавлена Україна в призначенні спецпредставника Євросоюзу з питань України.

В свою чергу, коментуючи запитання, чи хотіла б Україна долучитися до якогось формату саміту європейських лідерів з безпекових питань, віцепрем‘єрка зазначила, що до всіх саммітів і ЕС, і Україна готуються разом.

"Щодо Саміту лідерів, який відбувався в Парижі, просто в цей час президент був у іншому відряджені, він (самміт- ІФ-У) був позачерговий. Але і до і після нього відбувалися розмови з президентом Макроном. Так само на полях Мюнхена були двосторонні зустрічі. Тобто ми повністю зкоординовані, тут абсолютно немає ніяких коливань», - зазначила Стефанішина.

Теги: #стефанішина #єс

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