Інтерфакс-Україна
Події
17:22 19.02.2025

Єрмак після зустрічі з Келлогом: розраховуємо на продовження підтримки США України

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Єрмак після зустрічі з Келлогом: розраховуємо на продовження підтримки США України
Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом, який перебуває з візитом у Києві.

"Це була його перша зустріч під час візиту, і я вдячний йому, що в цей непростий час він приїхав в Україну - ми цінуємо це. Для нас важливо, щоб Кіт Келлог отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті, про стійкість і дух нашої нації, які залишаються незмінними всі ці роки. Щоб він побачив це на власні очі і отримав всі деталі", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

За словами керівника ОП, також важливими будуть брифінги про ситуацію на полі бою від військового командування та командувачів на місцях.

"Розраховуємо на продовження американської підтримки нашої держави. Хочемо, щоб стосунки між нашими країнами залишалися відкритими, в них панувала довіра та принципи взаємного успіху", - зазначив він.

Також Єрмак повідомив, що сказав Келлогу про важливість того, як саме завершиться війна. "Росія завжди маніпулює інформацією, намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити нас між собою. Принцип "нічого про Україну без України" - ключовий", - додав керівник ОП.

Він наголосив, що Україна зацікавлена, щоб США були на боці правди і справедливості, а також у стратегічному, довготривалому та всеохоплюючому партнерстві із США.

"Україні потрібні гарантії безпеки, оборонне та економічне партнерство", - наголосив Єрмак.

Теги: #єрмак #келлог

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