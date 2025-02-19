Інтерфакс-Україна
Події
14:44 19.02.2025

Литва передала Україні вантажівки та тепловізори на EUR100 млн - Міноборони

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Литва передала Україні вантажівки та тепловізори на EUR100 млн - Міноборони

Литва в рамках безперервної військової підтримки передала Україні нову партію вантажівок, тепловізорів та іншого забезпечення для її військових, повідомляється на сайті Міністерства національної оборони Литви у середу.

"80 млн було представлено на зустрічі в Рамштайні минулого тижня. Підготовлений Литвою пакет підтримки на суму 100 млн євро відповідає найнагальнішим потребам України та становить майже половину річних зобов’язань Литви щодо підтримки України. За оцінками, з підтримкою, виділеною Україні цього року, військова підтримка Литви сягне позначки в 1 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

На поточній рік заплановано основні напрями підтримки України: нагальні потреби (ППО, боєприпаси, безпілотники, протидрони), при розвитку литовської оборонної промисловості, а також підтримка української оборонної промисловості через фінансування зброї, виробленої в Україні.

"Литва зробить внесок у Коаліцію протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, та в інші Коаліції, учасником яких вона є. Військова підтримка також здійснюватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, продовжуватиметься навчання українських військових та реабілітація поранених", - розповіли у міністерстві.

Теги: #допомога #литва

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