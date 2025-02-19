Інтерфакс-Україна
Події
13:57 19.02.2025

В Україні в найближчі дві доби невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

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В Україні в найближчі дві доби невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

В четвер, 20 лютого, в Україні очікується невеликий сніг, лише на крайньому південному сході країни, а вдень і в більшості північних та західних областей без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, в Карпатах та східних областях 12-17° морозу. Вдень 3-8° морозу, на заході та півдні країни від 4° морозу до 1° тепла.

В Києві в ніч на четвер невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 4-6° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 20 лютого в Києві була зафіксована в 1925 році і склала 9,2° тепла, найнижча вночі – 25,0° нижче нуля в 1895 році.

У п'ятницю, 21 лютого, в Україні без опадів, лише у південній частині, вночі і в східних областях місцями невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, в Карпатах та на сході країни 17-22° морозу, вдень 2-7° морозу. На Закарпатті вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° тепла.

В Києві у п'ятницю без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 3-5° морозу.

Теги: #прогноз_погоди

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