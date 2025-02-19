Інтерфакс-Україна
Події
12:17 19.02.2025

В Одесі без тепла і світла понад 80 тис. абонентів

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В Одесі без тепла і світла понад 80 тис. абонентів
Фото: ДСНС Одещини

Близько півтисячі багатоповерхових житлових будинків в Одесі лишаються зараз без електроенергії та опалення, це більше 80 тисяч абонентів, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Півсотні дітей зі зруйнованого садочку в Одесі перенаправлені до інших дошкільних закладів. Школярі, школи яких через ворожий наліт нині без тепла та світла – поки на дистанційному навчанні", - написав Кіпер в Телеграм у середу.

За його словами, роботи з ліквідації наслідків нічної російської атаки тривають, розгорнуті оперативні штаби допомоги, пункти незламності та обігріву.

Як повідомлялося, РФ в ніч на середу здійснила масований удар по Одесі, внаслідок чого постраждали четверо жителів, серед них одна дитина, всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. Без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови - понад 500 будинків.

Президент України Володимир Зеленський вранці повідомляв, що зараз щонайменше 160 тисяч одеситів лишалися без тепла та електропостачання.

Теги: #одеса

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