На ЧАЕС продовжується гасіння осередків тління та проводяться роботи з часткового розкривання конструкцій укриття

Фото: ДСНС

На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків російського удару БпЛа по об’єкту «Укриття», повідомляє ДСНС у середу.

«Станом на ранок 19 лютого рятувальники продовжують гасіння осередків тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття», - йдеться у повідомленні.

«Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми. Ситуація контрольована», - запевнили у ДСНС.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського безпілотника вранці 14 лютого по НБК "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.