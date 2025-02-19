Інтерфакс-Україна
Події
11:04 19.02.2025

На ЧАЕС продовжується гасіння осередків тління та проводяться роботи з часткового розкривання конструкцій укриття

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На ЧАЕС продовжується гасіння осередків тління та проводяться роботи з часткового розкривання конструкцій укриття
Фото: ДСНС

На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків російського удару БпЛа по об’єкту «Укриття», повідомляє ДСНС у середу.

«Станом на ранок 19 лютого рятувальники продовжують гасіння осередків тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття», - йдеться у повідомленні.

«Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми. Ситуація контрольована», - запевнили у ДСНС.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського безпілотника вранці 14 лютого по НБК "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

Теги: #чаес #укриття

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