Інтерфакс-Україна
Події
05:43 19.02.2025

Розвідка США вважає, що Путін не бажає реального миру з Україною - ЗМІ

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Американська розвідка не спостерігає готовності Володимира Путіна до встановлення реального миру з Україною, ймовірно, той хоче контролювати всю Україну, повідомляє NBC News.

"У нас немає жодних розвідданих про те, що Путін зараз зацікавлений у реальній мирній угоді", - заявило виданню джерело в Конгресі.

За словами шести неназваних чиновників, Путін все ще вважає, що він "зможе перечекати" Україну і Європу, щоб зрештою встановити контроль над усією українською територією.

Вони уточнили, що, на їхню думку, Путін може погодитися на припинення вогню і ширшу мирну угоду, оскільки це дасть його армії час на перезавантаження і відновлення.

За їхніми словами, американські та західні чиновники скептично ставляться до можливості того, що Путін зрештою піде на компроміс і погодиться на реальну, довгострокову мирну угоду. Але існує думка, що він може погодитися на переговори, щоб побачити, які поступки він "може отримати".

Також співрозмовники видання стверджують, що Путіну "сподобалися" заяви американських чиновників про те, що членство України в НАТО за підсумками мирних переговорів "нереалістичне".

"Він думає, що перемагає", - цитує NBC News неназваного представника західної розвідки.

Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-putin-negotiate-intel-shows-s-not-interested-real-peace-deal-source-rcna192524

Теги: #розвідка #мир #путін #сша

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