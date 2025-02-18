Інтерфакс-Україна
Події
22:16 18.02.2025

Міністри оборони України й Туреччини обговорили посилення двостороннього оборонного співробітництва

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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що разом з турецьким колегою Яшар Гюлер обговорили посилення двостороннього оборонного співробітництва.

"Разом із президентом України відвідав Туреччину, де провів важливі переговори з міністром оборони Яшаром Гюлером та командувачем Сухопутних військ Туреччини генералом Сельчуком Байрактароглу", - написав він у фейсбуці у вівторок.

За словами Умєрова, основний фокус розмови – посилення двостороннього оборонного співробітництва. Також обговорили актуальні виклики у сфері безпеки, подальший розвиток спільних оборонних проєктів та зміцнення можливостей українських військ.

"Туреччина – наш надійний стратегічний партнер, і ми високо цінуємо підтримку, яку вона надає Україні. Спільна робота у сфері оборони допомагає нарощувати нашу стійкість та ефективність на полі бо", - підкреслив міністр оборони України.

Джерело: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid0kwPNFsa4Wv4oXenuzssud67n9khA4bQCPp8cJdrXFzgWx9oWa3RHekyxLqHRDfy9l

Теги: #умєров #переговори #туреччина

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