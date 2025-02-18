Інтерфакс-Україна
Події
18:37 18.02.2025

Єрмак: депортація – це не евакуація, це воєнний злочин та злочин проти людяності

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Єрмак: депортація – це не евакуація, це воєнний злочин та злочин проти людяності

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у річницю початку депортації Росією українських дітей з окупованих територій, нагадав, що депортація є воєнним злочином.

"18 лютого 2022 року, за шість днів до повномасштабного вторгнення, року Росія розпочала масову депортацію українських дітей. Вже до ранку 19 лютого понад 2 700 дітей, переважно вихованці дитячих будинків та інтернатів, були вивезені до Росії. Їхні імена, а також дату та місце народження народження сфальсифікували та видали російські паспорти. Деяких дітей пізніше передали в прийомні родини або віддали на усиновлення, назавжди відриваючи їх від рідної землі. Росія виправдовує ці дії "порятунком від небезпеки", але саме вона створила цю небезпеку", - написав Єрмак в телеграм-каналі у вівторок.

Він підкреслив, що Росія почала викрадати наших дітей ще до повномасштабного вторгнення, що доводить – це був спланований злочин з метою стерти українську ідентичність дітей та примусово асимілювати їх.

"РФ намагається замаскувати цей злочин під евакуацію через небезпеку. Але правда в тому, що небезпеку для наших дітей створила та продовжує створювати вона сама. Депортація – це не евакуація. Це воєнний злочин та злочин проти людяності, за який рф має бути покарана", - наголосив Єрмак.

Він також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 1221 дитину, але тисячі досі залишаються заручниками РФ.

"Ми продовжуємо боротися за повернення кожної української дитини, викраденої росією. Без винятків. Без умов", - підкреслив він.

Теги: #єрмак #депортація #діти

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