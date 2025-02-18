Інтерфакс-Україна
Події
12:33 18.02.2025

В найближчі дні в України без опадів, на дорогах місцями – ожеледиця

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В найближчі дні в України без опадів, на дорогах місцями – ожеледиця

В Україні в середу, 19 лютого, без опадів, лише на півночі та північному заході країни вдень невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах, крім Закарпаття та крайнього півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, в Карпатах та в більшості районів Лівобережжя місцями 16-21° морозу; вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та Одещині від 2° морозу до 3° тепла.

В Києві 19 лютого вночі без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 19 лютого найвища температура вдень була 10,8° в 1925р., найнижча вночі -24,3° в 1954р.

У понеділок, 20 лютого, місцями невеликий сніг, у південно-східній частині, вдень і в північних та західних областях без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура в Карпатах та на сході країни вночі 12-17°, на Луганщині до 22° морозу, вдень 4-9° морозу; на решті території вночі 9-14° морозу (на півдні країни та Закарпатті 6-11° морозу), вдень 2-7° морозу, на Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 20 лютого без опадів вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 4-6° морозу.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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