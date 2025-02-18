У Туреччині затримали майже 300 осіб за підозрою у зв'язках із курдським угрупованням

Турецькі правоохоронці за останні п'ять днів затримали 282 підозрюваних у зв'язках із «Робітничою партією Курдистану» (РПК), визнаною в Туреччині терористичною організацією, повідомляють у вівторок близькосхідні ЗМІ з посиланням на голову МВС Туреччини Алі Ерлікая.

За словами міністра, поліція провела антитерористичний рейд у 51 провінції. Зокрема, операція відбулася в Анкарі та Стамбулі.

Він також повідомив, що затриманих підозрюють у пропаганді ідей РПК, наданні цій організації фінансової допомоги, а також у вербуванні нових членів.