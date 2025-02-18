Інтерфакс-Україна
Події
10:04 18.02.2025

У Туреччині затримали майже 300 осіб за підозрою у зв'язках із курдським угрупованням

1 хв читати

Турецькі правоохоронці за останні п'ять днів затримали 282 підозрюваних у зв'язках із «Робітничою партією Курдистану» (РПК), визнаною в Туреччині терористичною організацією, повідомляють у вівторок близькосхідні ЗМІ з посиланням на голову МВС Туреччини Алі Ерлікая.

За словами міністра, поліція провела антитерористичний рейд у 51 провінції. Зокрема, операція відбулася в Анкарі та Стамбулі.

Він також повідомив, що затриманих підозрюють у пропаганді ідей РПК, наданні цій організації фінансової допомоги, а також у вербуванні нових членів.

Теги: #туреччина #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:54 23.05.2025
Кілька десятків військовослужбовців і поліцейських заарештовано в Туреччині за звинуваченням у причетності до організації Гюлена

Кілька десятків військовослужбовців і поліцейських заарештовано в Туреччині за звинуваченням у причетності до організації Гюлена

15:26 22.05.2025
В Туреччину на відпочинок прибула група із 25 дітей захисників України із Сумщини

В Туреччину на відпочинок прибула група із 25 дітей захисників України із Сумщини

10:03 21.05.2025
Міннац'єдності домовився з турецьким YTB про створення робочої групи для обміну практиками

Міннац'єдності домовився з турецьким YTB про створення робочої групи для обміну практиками

06:37 18.05.2025
У Великій Британії заарештували другого підозрюваного у справі про підпали, пов’язані з прем’єром Стармером - ЗМІ

У Великій Британії заарештували другого підозрюваного у справі про підпали, пов’язані з прем’єром Стармером - ЗМІ

19:35 17.05.2025
Член делегації України в Стамбулі підтвердив погрози з боку керівника делегації РФ

Член делегації України в Стамбулі підтвердив погрози з боку керівника делегації РФ

04:33 16.05.2025
У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра

У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра

22:44 15.05.2025
У Стамбулі в п'ятницю відбудуться тристоронні переговори між Росією, Україною і Туреччиною – ЗМІ

У Стамбулі в п'ятницю відбудуться тристоронні переговори між Росією, Україною і Туреччиною – ЗМІ

22:25 15.05.2025
Рубіо не братиме участі у переговорах у Стамбулі, оскільки росіяни направили туди групу "нижчого рівня" - ЗМІ

Рубіо не братиме участі у переговорах у Стамбулі, оскільки росіяни направили туди групу "нижчого рівня" - ЗМІ

21:21 15.05.2025
Глава МЗС Туреччини зустрінеться у Стамбулі з російською делегацією у четвер ввечері

Глава МЗС Туреччини зустрінеться у Стамбулі з російською делегацією у четвер ввечері

20:49 15.05.2025
Глава МЗС Туреччини зустрінеться з російською делегацією сьогодні ввечері

Глава МЗС Туреччини зустрінеться з російською делегацією сьогодні ввечері

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вночі випустили по Україні рекордні 335 дронів, 288 з них знешкоджено

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

ОСТАННЄ

Окупанти вночі випустили по Україні рекордні 335 дронів, 288 з них знешкоджено

Петиція про продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу Спорту набрала необхідні голоси

В Херсонській області один загиблий, 4 поранених мирних мешканців за добу, пошкоджено 13 житлових будинків

Окупанти 43 рази обстріляли населені пункти Донеччини у неділю, поранено 6 цивільних

У Чернігівській області від обстрілу згоріло картоплесховище "Агріко Україна", збитки перевищують 50 млн грн

Унаслідок нічної атаки РФ у двох районах Києва пошкоджені будинки, постраждалих немає

Окупанти розповсюджують фейки про розміщення військовими складів зі зброєю у житлових будинках – ЦПД

42% опитаних у "Києві Цифровому" жителів столиці не вірять, що можуть впливати на зміни в місті

JPMorgan очікує перемир’я 2025 року, оцінює ймовірність подальшого "грузинського сценарію" в Україні в 50%

Міністр оборони США запровадив обмеження для відвідування пресою Пентагону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА