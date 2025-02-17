Інтерфакс-Україна
Події
22:14 17.02.2025

Фон дер Ляйен та Кошта після зустрічі в Парижі: Україна заслуговує на мир, який поважає її незалежність та територіальну цілісність

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Президенти Європейської ради і Європейської комісії Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляйен по завершенню зустрічі у Парижі заявляють, що Україна заслуговує на мир, який поважає її незалежність та територіальну цілісність із сильними гарантіями безпеки.

Про це йдеться у спільному дописі керівників ЄС, який вони зробили у понеділок на сторінці в соцмереже Х по завершенню неформальної зустрічі лідерів ЄС та НАТО, яку терміново скликав президент Франції Еммануель Макрон після заяв представників адміністрації президента США Дональда Трампа щодо можливих умов для миру у війні Росії проти України.

«Сьогодні в Парижі ми ще раз підтвердили, що Україна заслуговує на мир силою. Мир, що поважає її незалежність, територіальну цілісність, із сильними гарантіями безпеки. Європа повністю несе свою частку військової допомоги Україні. Водночас нам потрібен сплеск в Обороні в Європі», - написали фон дер Ляйен та Кошта.

Теги: #зустріч #заява #єс

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