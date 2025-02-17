Інтерфакс-Україна
Події
20:11 17.02.2025

Двопартійна делегація сенаторів під час візиту до Києва: Військова підтримка України відповідає національним інтересам США

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Двопартійна делегація сенаторів під час візиту до Києва: Військова підтримка України відповідає національним інтересам США

Сенаторка від Демократичної партії США Джин Шагін, сенатор від республіканців Том Тілліс, сенатор-демократ Майкл Беннет, що прибули в Київ, впевнені, що продовження військової підтримки відповідає національним інтересам США.

«Я вважаю, що продовження військової підтримки відповідає національним інтересам Америки, так само як і інтересам України. Тому що ми знаємо, що Володимир Путін не збирається зупинятися на Україні», - сказала Шахін на пресконференції у Києві в понеділок.

Вона підкреслила, що важливо не дати йому зрозуміти не тільки Путіну, «але й іншим супротивникам Сполучених Штатів, які дуже уважно стежать за цим конфліктом, чи то Китай, чи Іран, чи КНДР, що ми не збираємося відмовлятися від наших союзників, і що ми вважаємо, що позитивний результат тут, в Україні, також в інтересах Америки».

Сенатор Тілліс підкреслив, що він погоджується з цим, а також наголосив, що одна з дискусій протягом Мюнхенської конференції з безпеки під час двосторонніх зустрічей стосувалася необхідності для всіх членів НАТО швидко досягти 2-відсоткового порогу.

«За останні 24 роки результатом недосягнення цього порогу є втрачені можливості модернізації на суму 2 трильйони доларів. Тепер ми знаємо, виходячи з цього конфлікту, що Сполученим Штатам і нашим партнерам і союзникам по НАТО потрібно збільшити потенціал і збільшити інвестиції. Це дуже важлива частина продовження підтримки інвестицій в Україну, які, на мою думку, є абсолютно необхідними», - підкреслив він.

Сенатор Беннет додав, що двопартійна підтримка військової допомоги Україні і далі залишається в Палаті представників і Сенаті.

«Вона приносить користь США, нашій економіці, але ми також отримуємо користь від надзвичайної винахідливості солдатів, які знаходяться на передовій цієї битви в Україні проти Путіна, і ми також вчимося на їхній роботі, і це дуже важливо», - підкресли він.

Сенатори відвідали деокуповану Бучу та зустрілися з деякими правоохоронцями, які збирають докази, щоб притягнути росіян до відповідальності за злочини. Крім того, вони мали зустріч з представником УВКБ ООН та відвідали місце ракетного обстрілу у Києві 1 січня і зустрілися з людьми, які втратили свої будинки через атаку.

Зокрема, сенатори відвідали енергетичний об'єкт, якому Сполучені Штати допомогли з інвестиціями для захисту енергомережі.

«Ми знаходимось тут двопартійною делегацією свідомо, тому що ми хотіли показати нашу підтримку Україні. Ми прибули сьогодні вранці з Мюнхенської безпекової конференції. У нас був дуже довгий і продуктивний день», - сказала Шахін, додавши, що вона вражена винахідливістю, креативністю та швидкістю, з якою було реалізовано цей проєкт», - додала Шагін.

Також сенатори переговорили зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком про американську підтримку України в Сенаті і потім відвідали дитячу лікарню.

«Ми були дуже вражені стійкістю українського народу, його винахідливістю та зусиллями, спрямованими на підтримку економіки та людей під час цієї жахливої війни. І ми збираємося передати побачене нашим колегам у Сенаті, щоб продовжити підтримку України і підтримку Сполученими Штатами цієї країни», - наголосила Шагін.

 

Теги: #київ #сенатори #сша

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