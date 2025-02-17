ЗАЕС має стати частиною гарантій безпеки

Атомна енергетика це реальні гарантії безпеки для України, і Запорізька АЕС має стати їх частиною, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"І атомка, це реальні також гаранті безпеки для нас. Якщо повертатись до гарантій безпеки, у мене питання, а що з Запорізькою станцією? Чи це не гарантії безпеки для нас з Європи? Гарантії безпеки, тому це важливі умови", - сказав Зеленський під час відеоконференції з журналістами у понеділок.

Президент додав, що якби не атомна енергетика, в України "була б катастрофа" три зими поспіль.