Інтерфакс-Україна
Події
13:22 17.02.2025

Участь Європи матиме вирішальне значення для припинення війни та збереження миру - Келлог

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Участь Європи матиме вирішальне значення для припинення війни та збереження миру - Келлог

Спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог, який сумнівається у доцільності місця Європи за столом переговорів щодо завершення розв’язаної Росією війни проти України, водночас визнає її вирішальне значення для припинення війни та збереження миру.

"Америка насамперед" не означає, що Америка має бути одна, і участь Європи матиме вирішальне значення для припинення війни та збереження миру", – написав він в соцмережі X за результатами Мюнхенської конференції з безпеки.

Келлог уточнив, що в останній її день, у неділю 16 лютого, він зустрівся із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, канцлером Австрії Александером Шалленбергом, генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу та держсекретарем МЗС Фінляндії Пасі Раджалою.

"Стійке, надійне рішення щодо війни в Україні надішле сильний сигнал про нашу спільну рішучість іншим суб'єктам по всьому світу", - зазначив фінський дипломат за результатом зустрічі.

Зі свого боку канцлер Австрії Шалленберг зустрівся на полях Мюнхенської конференції із міністром закордонних справ Китаю Ван І. "Ми розраховуємо на конструктивну участь Китаю в роботі над досягненням всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", – написав він після зустрічі.

Як повідомлялося, Келлог на організованому Фондом Пінчука на полях Мюнхенської конференції з безпеки на 8-му Українському ланчі повідомив, що ініційовані президентом США Дональдом Трампом переговори про завершення розв’язаної Росією війни проти України для швидкості ведуться двома треками – російським та українсько-союзницьким. Келлог уточнив, що він працює на американсько-українсько-союзницькому треку, тоді як на російському треку – спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

На полях Мюнхенської конференції Келлог також зустрівся із високими представниками Великої Британії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Канади та ЄС.

Як передавав кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", виступ віце-президента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з різкою критикою ЄС викликав обурливу реакцію європейців та велике занепокоєння щодо поточного стану трансатлантичної співпраці та можливості збереження трансатлантичної єдності.

 

Теги: #війна #мир #європа #келлог

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