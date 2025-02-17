Інтерфакс-Україна
Події
12:22 17.02.2025

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, на дорогах ожеледиця

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Найближчими днями в Україні переважно без опадів, на дорогах ожеледиця
Фото: Pixabay

В Україні у вівторок, 18 лютого, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, на північному сході та сході країни 15-20°; вдень 1-6° морозу, на високогір'ї Карпат до 10°. У південних областях та на Закарпатті вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

В Києві у вівторок без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 2-4° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 18 лютого найвища температура вдень була +11,2°С в 2002 р., найнижча вночі -21,1°С в 1985 р.

У середу, 19 лютого, у північних, вдень і у більшості західних та центральних областей невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, в центральних областях до 15° морозу, вдень 0-5° морозу, у південно-західній частині від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах та на сході країни вночі 13-18° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві у середу вночі без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.

Теги: #прогноз_погоди

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