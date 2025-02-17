ДТЕК оголосив про екстрені відключення е/е в Києві та двох областях України через ворожі атаки на енергооб’єкти

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

У Києві та двох областях України у понеділок вранці застосували екстрені відключення електроенергії через атаки РФ на енергооб’єкти, повідомили у ДТЕК.

Так, в Києві, Київщина, Дніпропетровщина застосовані екстрені відключення електроенергії.

Як зазначається, за командою Укренерго в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення.

"У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано в повідомленні.

У НЕК "Укренерго" пізніше повідомили, що причина посилення заходів обмеження - наслідки російських атак на енергооб’єкти.

У першу чергу, зазначили в компанії, відключаються промислові споживачі та бізнес.

Між тим, обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)

У НЕК підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитись і закликали стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).