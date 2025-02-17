Інтерфакс-Україна
Події
08:06 17.02.2025

У Києві 237 одиниці техніки проводять протиожеледне оброблення доріг, мостів і тротуарів – КМДА

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У Києві з ночі на понеділок через негоду проводять роботи по розчищенню та протиожеледної обробки доріг і тротуарів, упродовж дня роботи посилять, повідомила пресслужба київської міської держадміністрації (КМДА).

"Для ліквідації наслідків снігопаду до роботи задіяли 237 одиниць техніки "Київавтодору". Роботи з очищення від снігу вулично-дорожньої мережі розпочалися орієнтовно після опівночі. Колони спецтехніки працювали на основних магістралях столиці, мостах через р. Дніпро. Далі очищали від снігу другорядні вулиці та біля малоповерхової забудови", - сказано в повідомленні.

В КМДА зазначили, що 141 фахівець у складі 23 бригад із ручного прибирання чистить від снігу та обробляє протиожеледними матеріалами підходи до наземних і підземних переходів, тротуарів, зупинок громадського транспорту.

"Наразі роботи з очищення від снігу вулично-дорожньої мережі ще тривають. Упродовж дня суттєво збільшать кількість бригад із ручного прибирання та оптимізують кількість снігоприбиральної техніки", - підкреслили у відомстві.

Також прибудинкові території від снігу очищають близько 3000 працівників керуючих компаній. У парках і скверах працюють "зеленбудівці". До прибирання снігу та протиожеледної обробки залучені 65 одиниць техніки та 557 працівників. Підготовлено посипкового матеріалу на день – 11,8 тонн.

За прогнозами Укргідрометцентру у понеділок на дорогах Києва очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Вказується, що сніжна погода зберігатиметься у столиці упродовж кількох днів. Внаслідок чого водіїв закликають не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/12526

Теги: #київ #негода #ліквідація

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