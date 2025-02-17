Інтерфакс-Україна
Події
07:58 17.02.2025

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, пошкоджена житлова інфраструктура через атаку БпЛА - ОВА

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Російські війська за добу здійснили 486 обстрілів по 12 населених пунктів Запорізької області, а через атаку ворожих беспілотників пошкоджена житлова інфраструктура, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 486 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", - сказано в його повідомленні.

Федоров підкреслив, що росіяни атакували Запоріжжя 10 БпЛА.

Крім того, ворог здійснив 18 авіаційних ударів по Камʼянському, Лукʼянівському, Лобковому, Гуляйполю та Темирівці, а 282 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Також 6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку, 180 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.

Згодом голова ОВА зазначив, що внаслідок атаки ворожих беспілотників в Запоріжжі пошкоджені вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних та 6 приватних будинках, відсутнє електропостачання у кількох житлових будинках.

За його словами, комунальники "Запоріжремсервіс", комунального аварійно-рятувального загону, КП "Елуаш", рятувальники, соціальні працівники та благодійники з ночі задіяні в ліквідації наслідків.

"На цей час вже закриті вікна в 9 багатоквартирних будинках. Роботи продовжуються", - вказав він.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/16369

https://t.me/ivan_fedorov_zp/16370

Теги: #запорізька #рф #атаки

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