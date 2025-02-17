Інтерфакс-Україна
Події
07:28 17.02.2025

Війська РФ за добу втратили 1530 осіб та 150 од. техніки - Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1530 окупантів, 16 танків, 52 бронемашини, 37 артсистем, 128 БПЛА, а також 150 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 859920 (+1530) осіб, танків ‒ 10089 (+16) од, бойових броньованих машин ‒ 21063 (+52) од, артилерійських систем – 23222 (+37) од, РСЗВ – 1283 (+0) од, засоби ППО ‒ 1067 (+0) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25505 (+128), крилаті ракети ‒ 3063 (+0), кораблі/катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 37605 (+149) од, спеціальна техніка ‒ 3750 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0AfS8CErKiyZEmdXnrr3pNxWapJzduJpTPyJS1gLDqhppxhRBkRvqJwSR8rWbwYwUl

Теги: #генштаб #втрати #рф

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