Прокуратура розпочала розслідування щодо ворожого обстрілу Нікополя, внаслідок чого загинула одна людина

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування по факту артобстрілу російських окупантів Нікополя, внаслідок чого загинув місцевий мешканець, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялось, у неділю внаслідок обстрілів російських окупантів Нікопольського району Дніпропетровської області загинув цивільний мешканець, ще один постраждав, також пошкоджені підприємства і приватні будинки, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/28815