Трамп вважає, що може "дуже скоро" зустрітися з Путіним

Киев. 17 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Володимиром Путіним "дуже скоро" для обговорення завершення війни в Україні, повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами, Трамп сказав, що він наполегливо працює над досягненням миру, і сказав, що вважає, що і Путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть припинити війну.

Його коментарі прозвучали в той момент, коли Сполучені Штати і Росія готуються до перших переговорів у Саудівській Аравії найближчими днями.

Крім того, у коментарі Fox News Трамп сказав, що президента України Володимира Зеленського "залучать" до переговорів США і РФ.