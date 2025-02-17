Інтерфакс-Україна
Події
00:03 17.02.2025

Трамп вважає, що може "дуже скоро" зустрітися з Путіним

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Трамп вважає, що може "дуже скоро" зустрітися з Путіним

Киев. 17 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Володимиром Путіним "дуже скоро" для обговорення завершення війни в Україні, повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами, Трамп сказав, що він наполегливо працює над досягненням миру, і сказав, що вважає, що і Путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть припинити війну.

Його коментарі прозвучали в той момент, коли Сполучені Штати і Росія готуються до перших переговорів у Саудівській Аравії найближчими днями.

Крім того, у коментарі Fox News Трамп сказав, що президента України Володимира Зеленського "залучать" до переговорів США і РФ. 

Теги: #путін #трамп #зустріч #сша

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