Інтерфакс-Україна
Події
23:35 16.02.2025

Держсекретар США Рубіо: щоб завершити війну, потрібна не одна зустріч чи дзвінок

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Завершити війну Росії проти України буде складно, оскільки відповідний процес вимагатиме не лише однієї зустрічі чи телефонного дзвінка, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Зрештою, один телефонний дзвінок не принесе миру. Один телефонний дзвінок не розв’яже такої складної війни, як ця. Але я можу вам сказати, що Дональд Трамп є єдиним лідером у світі, який потенційно може почати цей процес", - сказав він у ефірі програми Face the Nation на CBS News у неділю.

За його словами, Трамп прагне завершити війну таким чином, щоб встановлення миру було тривалим процесом і захистити українським суверенітет, щоб "це був міцний мир, а не те, що через три-чотири роки ми матимемо нове вторгнення".

Між тим Рубіо зазначив, що Путін "висловив зацікавленість у мирі", але застеріг, що "наступні кілька тижнів і днів визначатимуть, наскільки це серйозно".

Він додав, що попри неможливість завершити війну за одну зустріч "перший крок у цьому процесі зроблено і попереду довгий шлях".

"Ця війна триває деякий час. Це важко; це складно. Це було криваво; це було дорого. Тож завершити конфлікт буде нелегко. На кону є й інші сторони, які також мають свої думки щодо цього", - зазначив держсекретар.

Стосовно залучення України та Європи до процесу перемовин Рубіо сказав: "Зрештою, дійде до того моменту, коли… якщо це справжні переговори, а ми ще не досягли цього, але якщо це станеться, доведеться залучити Україну, тому що це вони зазнали вторгнення, і європейці повинні будуть залучені, тому що вони також мають санкції проти Путіна та Росії, і вони зробили свій внесок у ці зусилля".

Між тим, Рубіо назвав "історичною" промову віцепрезидента США Джей Ді Венса у Мюнхені.

"Я подумав, що це насправді була досить історична промова. Незалежно від того, погоджуєтеся ви з ним чи ні, я вважаю, що важливе те, що він наводить на адресу Європи, полягає в тому, що ми стурбовані тим, що справжні цінності, які ми поділяємо, цінності, які пов’язують нас з Європою, це такі речі, як свобода слова та демократія та наша спільна історія перемог у двох світових війнах і перемоги над радянським комунізмом", - сказав він.

Він зазначив, що не знає, чому "когось може це засмучувати" та закликав європейців "принаймні послухати та перевірити, чи ця критика обґрунтована".

"Я запевняю вас, що Сполучені Штати неодноразово піддавалися різкій критиці з боку багатьох лідерів Європи, і ми не влаштовуємо з цього приводу істерики", - сказав Рубіо.

Держсекретар вважає, що у Європі "відбувається ерозія свободи слова та нетерпимості або протилежних точок зору, і це викликає занепокоєння".

"Я спілкувався з міністрами закордонних справ багатьох країн Європи. Можливо, багатьом з них не сподобався цей виступ або вони були з ним не згодні, але вони продовжували спілкуватися з нами з усіх питань, які нас об’єднують", - запевнив Рубіо.

Джерело: https://www.state.gov/secretary-marco-rubio-with-margaret-brennan-of-cbss-face-the-nation

Теги: #війна #рубіо #завершення #сша

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