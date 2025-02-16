Ляшко: За маніпуляції з цінами на ліки АМКУ буде відкривати справи, МОЗ переглядатиме ліцензії

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко попереджає, що за маніпуляції з цінами на ліки Антимонопольний комітет буде заводити справи, а МОЗ переглядатиме ліцензії на роздрібну та гуртову торгівлю лікарськими засобами.

Як повідомляє МОЗ у своєму телеграм-каналі, про міністр заявив в інтерв’ю в ефірі телемарафону в кінці минулого тижня.

"Ми всіх попередили, що якщо будуть маніпуляції, то будуть відповідні заведені справи як АМКУ за порушення антимонопольного законодавства, так і нами, як регулятором, який видає ліцензії на роздрібну та гуртову торгівлю", - сказав він.

Ляшко повідомив, що після формування національного каталогу роздрібних цін МОЗ внесе в ліцензійні умови вимогу до аптек, "щоб один із трьох найдешевших препаратів завжди був в кожного ліцензіата".

Ляшко зазначив, що наразі "сформувався такий розподіл ринку за яким досить уважно і прискріпливо наглядає АМКУ, який вже розпочав певні розслідування".

Зокрема, за словами Ляшка, наразі п’ять брендів аптечних мереж мають 35% всіх роздрібних точок продажів, при цьому а долю цих п’яти аптечних брендів приходиться 75% всього обсягу продажів в грошовому еквіваленті.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на виконання відповідного рішення РНБО обмежив максимальну торговельну націнку для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і встановив регресивну шкалу для рецептурних лікарських засобів.