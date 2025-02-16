Інтерфакс-Україна
Події
17:57 16.02.2025

Енергетикам вдалось підключити ТЕС у Миколаєві, теплопостачання може відновитись за 1-4 днів - Кім

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Енергетикам вдалось підключити ТЕС у Миколаєві, теплопостачання може відновитись за 1-4 днів - Кім

Енергетикам вдалось підключити теплову електростанцію у Миколаєві, пошкоджену через удари ворожих дронів, за 1-4 днів може відновитись теплопостачання, повідомив голова Миколаївської областної воєнної адміністрації Віталій Кім.

«На зараз без опалення 46 тис абонентів, але ведуться роботи. У нас є два прогнози – оптимістичний та реалістичний… - поганого немає. На зараз іде підкачка води, вдалося нашим енергетикам підключити ТЕС, тому від 1 до 4 днів, по нашим планам, можливість того, що ми будемо подавати тепло», - сказав він в ефірі телемарафону у неділю.

«Є 176 багатоквартирних будинків – з цим є проблема. У нас розгорнуті пункти незламності. ДСНС везуть тепло-пушки, але я вважаю, що ми обійдемося без цього і зможемо відновити теплопостачання, якщо не буде нових ударів», - зазначив керівник ОВА.

Кім також повідомив, що російські загарбники останніми тижнями атакують критичну інфраструктуру – це електрика та опалення.

Як повідомлялося, теплова електростанція Миколаєва була пошкоджена внаслідок атаки ворожих БпЛА в ніч на неділю.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що без теплопостачання залишились 46 тис абонентів. В місті було розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення 3 модульних котелень у закладах охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр дав доручення провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з даного питання. «За її підсумками буде вжито ще ряд заходів для забезпечення теплом мешканців міста», - повідомляла пресслужба уряду.

 

Теги: #тес #миколаїв

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