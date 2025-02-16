Інтерфакс-Україна
Події
17:34 16.02.2025

Рівень радіації на ЧАЕС не змінився, іде спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК - Міндовкілля

1 хв читати
Рівень радіації на ЧАЕС не змінився, іде спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК - Міндовкілля
Фото: https://mepr.gov.ua

Станом на ранок 16 лютого роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по ЧАЕС тривають.

«Виконується спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК. Задіяно 6 працівників та 2 одиниці техніки ДСНС», - повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у фейсбук.

«Рівень радіації на об’єкті не змінився. Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Це також підтвердили й експерти МАГАТЕ, які оглянули пошкодження та здійснили власні виміри. Радіаційна ситуація перебуває під контролем», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС в ніч на 14 лютого – дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

Теги: #чаес #міндовкілля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 16.05.2025
Міндовкілля надало технічну експертизу для підготовки угоди про корисні копалини - міністр

Міндовкілля надало технічну експертизу для підготовки угоди про корисні копалини - міністр

17:52 14.05.2025
Франція внесла на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР EUR10 млн для відновлення конфайнмента над "Укриттям" на ЧАЕС

Франція внесла на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР EUR10 млн для відновлення конфайнмента над "Укриттям" на ЧАЕС

09:41 13.05.2025
Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

19:46 09.05.2025
НБК "Укриття" внаслідок удару дрона в лютому налічує приблизно 330 отворів по 30-50 см – глава МАГАТЕ

НБК "Укриття" внаслідок удару дрона в лютому налічує приблизно 330 отворів по 30-50 см – глава МАГАТЕ

18:43 02.05.2025
Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

18:24 02.05.2025
Міндовкілля сформувало список "сплячих" ліцензій і планує перевірку – міністр Гринчук

Міндовкілля сформувало список "сплячих" ліцензій і планує перевірку – міністр Гринчук

11:11 01.05.2025
Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС після атаки – МАГАТЕ

Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС після атаки – МАГАТЕ

16:44 29.04.2025
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення на заповідних територіях

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення на заповідних територіях

14:56 29.04.2025
Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю у сфері водних ресурсів

Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю у сфері водних ресурсів

11:55 28.04.2025
Міндовкілля і ДСНС України передали Чорнобильському біосферному заповіднику спецтехніку для гасіння пожеж

Міндовкілля і ДСНС України передали Чорнобильському біосферному заповіднику спецтехніку для гасіння пожеж

ВАЖЛИВЕ

До України з полону повернулися 307 військовослужбовців – президент

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

ОСТАННЄ

Три жертви та троє постраждалих внаслідок ДТП на Кіровоградщині - ДСНС

Через удар ворожого БпЛА по Козачій Лопані загинула мирна мешканка

У одному з сіл Херсонщини на невідомому боєприпасі підірвалась дитина та постраждали дві жінки - ОВА

Очільник Сумської ОВА спростував інформацію про встановлення російського контролю над Юнаківкою

В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську

Проросійський Сіміон у Румунії закликав прихильників вийти на вулиці, але сказав, що його там не буде

У Росії заявили, що скоро передадуть Україні "меморандум" щодо так званого припинення війни

На сьогодні 90% міста Куп'янськ вже знищено – очільник МВА

Фідан їде в Москву обговорювати війну в Україні - ЗМІ

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку за добу зафіксовано 25 атак ворога, 19 відбито, бої продовжуються

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА