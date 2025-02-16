Рівень радіації на ЧАЕС не змінився, іде спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК - Міндовкілля

Фото: https://mepr.gov.ua

Станом на ранок 16 лютого роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по ЧАЕС тривають.

«Виконується спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК. Задіяно 6 працівників та 2 одиниці техніки ДСНС», - повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у фейсбук.

«Рівень радіації на об’єкті не змінився. Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Це також підтвердили й експерти МАГАТЕ, які оглянули пошкодження та здійснили власні виміри. Радіаційна ситуація перебуває під контролем», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС в ніч на 14 лютого – дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.