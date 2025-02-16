На фронті відбулось 79 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках

Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною, загалом, від початку доби вже відбулося 79 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ в телеграм у неділю.

«Загалом, від початку доби вже відбулося 79 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках», - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів. Наразі тривають чотири ворожі атаки на позиції наших оборонців в районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак. Українські воїни вже відбили п’ять з них, бої тривають.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, одне боєзіткнення ще триває.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 13 разів. П’ять атак окупантів вже відбито. Бої продовжуються.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили шість штурмів позицій наших військ. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Придніпровському, Гуляйпільському, Харківському та Сіверському напрямках від початку доби боєзіткнень не зафіксовано.

Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки загарбницьких військ, на даний час тривають чотири боєзіткнення. Ворог завдав 320 артилерійських ударів, зокрема 10 - із реактивних систем залпового вогню.