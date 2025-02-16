Інтерфакс-Україна
Події
11:57 16.02.2025

Зеленський: тільки спільними зусиллями з Європою можна зупинити війну та її масштабування світом

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Зеленський: тільки спільними зусиллями з Європою можна зупинити війну та її масштабування світом
Фото: https://www.president.gov.ua/

Російські війська минулого тижня випустили по Україні майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів – Росії потрібна війна, протистояти їй можна лише спільними зусиллями, сильною зовнішньою політикою й тиском на Путіна, сказав президент України Володимир Зеленський.

"Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щоденно обстрілюючи Україну", - написав він у телеграм у неділю.

"Європа та світ мають бути більш захищеними від такого зла, готовими до нього. Спільною сильною зовнішньою політикою й тиском на Путіна, котрий розпочав війну і тепер масштабує її світом. Ми разом з Європою, США та всіма нашими партнерами здатні закінчити цю війну справедливим і надійним миром", - наголосив Зеленський.

За його даними, цього тижня майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів випустили росіяни проти українців. "Україна захищається, ми стоїмо та б’ємося завдяки мужності наших воїнів і підтримці партнерів, та нам потрібно більше ППО для захисту життів людей", - сказав президент.

Теги: #зеленський #обстріли

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