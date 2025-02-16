Інтерфакс-Україна
Події
11:51 16.02.2025

Під час вибуху у Миколаєві 14 лютого загинули троє військових Центру протимінної діяльності

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Під час вибуху у Миколаєві 14 лютого загинули троє військових Центру протимінної діяльності, повідомили у Центрі протимінної діяльності.

"Жахливий теракт в Миколаєві забрав життя Вадима, Олени та Євгена. Наші колеги - військовослужбовці Центру Протимінної Діяльності", - зазначається у повідомленні Ukrainian Demining Services у фейсбук.

Нагадаємо, вибух стався 14 лютого у центрі Миколаєва поблизу закладу харчування

Раніше повідомлялося про двох загиблих та вісьмох поранених.

Теги: #миколаїв #вибух #загиблі

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