Під час вибуху у Миколаєві 14 лютого загинули троє військових Центру протимінної діяльності

Під час вибуху у Миколаєві 14 лютого загинули троє військових Центру протимінної діяльності, повідомили у Центрі протимінної діяльності.

"Жахливий теракт в Миколаєві забрав життя Вадима, Олени та Євгена. Наші колеги - військовослужбовці Центру Протимінної Діяльності", - зазначається у повідомленні Ukrainian Demining Services у фейсбук.

Нагадаємо, вибух стався 14 лютого у центрі Миколаєва поблизу закладу харчування

Раніше повідомлялося про двох загиблих та вісьмох поранених.