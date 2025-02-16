Інтерфакс-Україна
Події
11:09 16.02.2025

Глава МЗС Польщі: Європейські країни не будуть створювати єдину армію

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Глава МЗС Польщі: Європейські країни не будуть створювати єдину армію
Фото: PAP

Європейські країни не будуть створювати єдину армію у відповідь на загрози з боку Росії, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю державному телебаченню, яке транслювалося пізно в суботу.

«Ми повинні бути обережними з цим терміном, тому що люди розуміють різні речі. Якщо ви розумієте під цим об'єднання національних армій, то цього не станеться. Але я був прихильником того, щоб Європа, Європейський союз, розвивав свій власний оборонний потенціал», - сказав польський дипломат, якого цитує Reuters.

За його словами, зараз ЄС формує посилену бригаду.

Раніше в суботу президент України Володимир Зеленський закликав до створення європейської армії , заявивши, що континент більше не може бути впевнений у захисті від Сполучених Штатів і отримає повагу з боку Вашингтона лише за наявності сильної армії.

Сікорський також повторив, що присутність польських військ на території України «не розглядається, тому що обов'язок Польщі перед НАТО - захищати східний фланг, тобто свою власну територію».

Теги: #сікорський #єс

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