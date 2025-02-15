Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим - Держдеп

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомила прес-секретарка Державного департаменту США Таммі Брюс.

"Державний секретар Марко Рубіо сьогодні говорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у продовження розмови президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася раніше на цьому тижні. Держсекретар підтвердив прихильність президента Трампа до пошуку шляхів припинення конфлікту в Україні. Крім того, вони обговорили можливість потенційної спільної роботи над низкою інших двосторонніх питань", - сказано у прес-релізі Держдепу.

Джерело: https://www.state.gov/secretary-rubios-call-with-russian-foreign-minister-lavrov