Інтерфакс-Україна
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23:12 15.02.2025

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим - Держдеп

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Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомила прес-секретарка Державного департаменту США Таммі Брюс.

"Державний секретар Марко Рубіо сьогодні говорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у продовження розмови президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася раніше на цьому тижні.  Держсекретар підтвердив прихильність президента Трампа до пошуку шляхів припинення конфлікту в Україні. Крім того, вони обговорили можливість потенційної спільної роботи над низкою інших двосторонніх питань", - сказано у прес-релізі Держдепу. 

Джерело: https://www.state.gov/secretary-rubios-call-with-russian-foreign-minister-lavrov

Теги: #рф #переговори #сша #держдеп

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