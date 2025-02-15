Глави МЗС країн G7 підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки, які б унеможливили повторення війни в Україні - заява

Міністри закордонних справ країн G7 - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу обговорили руйнівну війну Росії в Україні, підкресливши відданність ідеї тривалого миру і необхідності розробки надійних гарантій безпеки

«Члени G7 обговорили руйнівну війну Росії в Україні. Вони підкреслили свою відданість спільній роботі задля досягнення тривалого миру та побудови сильної і процвітаючої України, а також підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки, які б унеможливили повторення війни» - йдеться у спільній заяві глав МЗС країн G7 за результатом зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції.

У заяві йдеться про умови нових, додаткових санкцій проти Росії: «Будь-які нові, додаткові санкції після лютого мають бути пов'язані з тим, чи докладатиме Російська Федерація реальних, добросовісних зусиль, спрямованих на припинення війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку і стабільність як суверенній, незалежній державі».

Члени G7 підтвердили свою непохитну підтримку України у захисті її свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності.

Члени G7 обговорили надання Росії допомоги подвійного призначення з боку Китаю та військової допомоги з боку КНДР та Ірану. Вони засудили будь-яку таку підтримку.

Члени G7 висловили серйозну стурбованість ядерною програмою КНДР та програмою балістичних ракет і підтвердили свою прихильність повній денуклеаризації Корейського півострова.

Вони вимагають, щоб КНДР відмовилася від усієї своєї ядерної зброї, існуючих ядерних програм, а також від будь-якої іншої зброї масового знищення (ЗМЗ) і програм балістичних ракет.

«Вони підкреслили, що пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України знаменує собою небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для європейської та індо-тихоокеанської безпеки. Вони закликали КНДР негайно припинити будь-яку допомогу в агресивній війні Росії проти України, в тому числі шляхом виведення своїх військ. Вони закликали КНДР негайно вирішити питання викрадень людей», - йдеться у заяві.

Міністри закордонних справ G7 зустрінуться наступного разу у Канаді 12-14 березня.