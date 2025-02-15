Президент Франції скликає екстрений саміт у Парижі для обговорення політики Трампа

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Міністр закордонних справ Польщі повідомив, що Еммануель Макрон скликає екстрений європейський саміт щодо Трампа, повідомляє Politico у суботу.

"Президент Франції Еммануель Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу", - йдеться у матеріалі видання.

"У президента Трампа є метод роботи, який росіяни називають "розвідка боєм" - розвідка боєм: Ти штовхаєш і дивишся, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію... І ми повинні реагувати", - цитує Сікорського Politico.

За інформацією видання, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який був на панелі з Сікорським у Мюнхені, не підтвердив і не спростував проведення надзвичайного саміту.