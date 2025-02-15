Інтерфакс-Україна
Події
18:51 15.02.2025

США надіслали запит європейським державам щодо внесків у гарантії безпеки для України - ЗМІ

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Сполучені Штати запитали європейські столиці, який внесок вони можуть зробити у гарантії безпеки для України, повідомляє Reuters в суботу, посилаючись на чотири європейські джерела.

"Джерела повідомили, що США надіслали документ із запитаннями, які включають можливі майбутні військові контингенти, причому двоє з них додали, що документ був надісланий на початку цього тижня", - йдеться в матеріалі Reuters.

"Ідея, очевидно, полягає в тому, щоб з'ясувати, як європейські союзники бачать можливі рамки для переговорів, аби покласти край конфлікту, і можливу участь Європи і США", - цитує агентство європейського дипломата, знайомого з документом.

За словами одного з дипломатів, документ містив шість запитань, одне з яких було адресоване країнам-членам Європейського Союзу.

Державний департамент США не відповів відразу на прохання Reuters про коментар.

Теги: #запит #європа #сша

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