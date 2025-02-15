Інтерфакс-Україна
Події
18:24 15.02.2025

Бербок: Членство України в НАТО не варто “прибирати зі столу”

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Бербок: Членство України в НАТО не варто “прибирати зі столу”
Фото: https://www.facebook.com/abaerbock

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що для Європи та НАТО було б “найдешевшим варіантом” надати Україні членство в НАТО у майбутньому.

“У Вашингтоні ми всі разом заявили про шлях України до НАТО, і ніхто з нас не знімає цього зі столу. Це буде навіть найдешевший спосіб, якщо на столі буде цей варіант НАТО. Тому що розгорнення тисяч солдатів коштує дуже дорого”, - сказала вона в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Міністр наголосила, що, говорячи про мир в Україні, треба подумати про те, що означав би мир не лише для України, а й для Молдови, для країн Балтії, всієї Європи.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #бербок #мюнхенська_конференція

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