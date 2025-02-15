Глава МЗС Великої Британії: Ми не можемо повернутися до мінських домовленостей

Державний секретар у закордонних справах Великої Британії Девід Леммі, говорячи про можливі гарантії безпеки для України, застеріг від повернення до нових мінських домовленостей, що неодноразово були порушені.

“Коли ми говоримо про гарантії безпеки, це надзвичайно складно, і насправді на різних театрах конфлікту ви бачите різні типи гарантій безпеки. Я був в Україні за місяць до початку війни, і тоді ОБСЄ фактично була гарантією цієї гарантії, існував механізм моніторингу. Його 20 разів порушив росіянин. Ми не можемо повернутися до цього. Ми не можемо повернутися до Мінська. Це не спрацює”, - сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Леммі водночас наголосив, що велика лінія фронту у більш ніж 1200 кілометрів вимагає величезних сил та ресурсів. Він зауважив, що прогрес України у сфері технології безпілотних літальних апаратів може допомогти із гарантіями.

“Але врешті-решт нам доведеться досягти домовленості, за якою Україна має гарантію, а ми маємо колективну гарантію, що якщо Росія порушить гарантію, ми зможемо діяти. Тобто достатня загроза, щоб вони не порушили гарантію. І це ті питання, які нам потрібно буде розглянути в найближчі місяці”, - заявив міністр.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.