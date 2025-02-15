Інтерфакс-Україна
Події
15:57 15.02.2025

РФ має відійти щонайменше до кордонів лютого 2022 року - Зеленський

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РФ має відійти щонайменше до кордонів лютого 2022 року - Зеленський

Україна не має сили витіснити росіян з усієї своєї території, проте вони повинні відійти як мінімум до кордонів, які були на початку повномасштабного вторгнення, вважає президент України Володимир Зеленський.

"І звичайно, коли ми говоримо про справедливий мир для України, ми розуміємо, що ми не маємо сили витіснити їх з усієї нашої території. Так, ми повинні витіснити їх дипломатією і з нашими партнерами, але не програти. І тому я думаю, що, як мінімум, вони повинні піти на лінію до повномасштабного вторгнення", - сказав Зеленський в інтерв'ю для телеканалу Newsmax.

"(…) я думаю, що йому (президенту Трампу – ІФ-У) дуже потрібен успіх. Інакше, знаєте, всі скажуть, що це була лінія Байдена, а це лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібен успіх, і нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Я сподіваюся, що він буде на нашому боці", - сказав Зеленський.

Президент також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп може зупинити війну, якщо Європа йому допоможе.

Теги: #кордони #зеленський #рф

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