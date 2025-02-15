Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів напрацювання надійних гарантій безпеки

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

"Головні теми – обʼєднана дипломатія, напрацювання надійних гарантій безпеки, реальна ситуація на полі бою та оборонні потреби. Поговорили й про підтримку наших громадян, які були змушені виїхати з України через російську агресію", - написав Зеленський у соцмережі Х у суботу.

Президент подякував Нідерландам за спільну роботу в межах Контактної групи про підтримку України на базі "Рамштайну" та й за те, що допомога Україні не зменшується після трьох років війни.