Інтерфакс-Україна
Події
14:52 15.02.2025

Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів напрацювання надійних гарантій безпеки

1 хв читати

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

"Головні теми – обʼєднана дипломатія, напрацювання надійних гарантій безпеки, реальна ситуація на полі бою та оборонні потреби. Поговорили й про підтримку наших громадян, які були змушені виїхати з України через російську агресію", - написав Зеленський у соцмережі Х у суботу.

Президент подякував Нідерландам за спільну роботу в межах Контактної групи про підтримку України на базі "Рамштайну" та й за те, що допомога Україні не зменшується після трьох років війни.

Теги: #нідерланди #мюнхенська_конференція #зеленський #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 23.05.2025
Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

20:06 22.05.2025
Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

19:41 22.05.2025
Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

16:33 22.05.2025
Зеленський і Вучич обговорили двосторонню співпрацю

Зеленський і Вучич обговорили двосторонню співпрацю

13:29 22.05.2025
Санду в розмові із Зеленським підтвердила свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Санду в розмові із Зеленським підтвердила свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

21:51 21.05.2025
Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

20:37 21.05.2025
Зеленський відзначив держнагородами 19 вчених

Зеленський відзначив держнагородами 19 вчених

18:27 21.05.2025
За моніторинг та зрив західної військової підтримки України у ГРУ РФ відповідає спецпідрозділ хакерів – Міноборони Нідерландів

За моніторинг та зрив західної військової підтримки України у ГРУ РФ відповідає спецпідрозділ хакерів – Міноборони Нідерландів

17:06 21.05.2025
Рютте обговорив з Зеленським зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру

Рютте обговорив з Зеленським зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру

22:28 20.05.2025
Зеленський провів розмову з Стармером

Зеленський провів розмову з Стармером

ВАЖЛИВЕ

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

Мерц закликав Китай підтримати західний план мирного врегулювання в Україні

Масштабний обмін військовополоненими між Україною та РФ ще не завершено - джерела

ОСТАННЄ

Польські ВПС перехопили російський Су-24, які виконував "небезпечні маневри" – ЗМІ

Президент TERWIN Руслан Шостак увійшов до Ради директорів Спілки українських підприємців

SkyUp Airlines запустила рейси з двох аеропортів Польщі

Окупанти вдарили по Чугуєву, загинула жінка – ОВА

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами ще двох військовополонених на Покровському напрямку - прокуратура

Точицький виступив на відкритті виставки про Мазепу у Лаврі попри заяви Мінкультури про порушення в її організації

Суддя на мотоциклі в м. Дніпро на смерть збив пішохода - ДБР

Мерц закликав Китай підтримати західний план мирного врегулювання в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА