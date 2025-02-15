Інтерфакс-Україна
Події
13:56 15.02.2025

Європі терміново потрібен свій план щодо України та безпеки – Туск

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Європі терміново потрібен свій план щодо України та безпеки – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність розроблення європейськими країнами спільного плану дій щодо власної безпеки та України у найкоротші строки.

"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки, інакше наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці. Не обов’язково відповідно до наших власних інтересів. Цей план треба підготувати зараз. Часу не можна втрачати", - написав Туск у соцмережі Х у суботу.

Як повідомлялося, Туск 13 лютого зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Співрозмовники обговорили необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи. Пізніше він заявив, що Україна, Європа та США повинні бути повністю об’єднані та брати участь у мирних переговорах.

Теги: #план #європа #туск

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