Інтерфакс-Україна
Події
12:57 15.02.2025

Зеленському в перемовинах про мир важливо зустрітися з Трампом раніше за Путіна

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Зеленському в перемовинах про мир важливо зустрітися з Трампом раніше за Путіна

У перемовинах про мир важливо зустрітися з президентом США Дональдом Трампом раніше за Володимира Путіна, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я сказав, що буде небезпечно, якщо перша зустріч буде з Путіном, а друга зустріч буде з Україною. І я це сказав президенту Трампу, я сказав, що, по-перше, треба мати спільний погляд", - сказав Зеленський під час участі на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

Президент нагадав, що за столом потенційних перемовин має бути Європа, оскільки Україна бачить своє майбутнє включно в ЄС. Також Зеленський подякував представникам адміністрації США за те, що вони не заморозили надання військово-оборонної підтримки.

Теги: #мюнхенська_конференція #трамп #зеленський

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