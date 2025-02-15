Зеленському в перемовинах про мир важливо зустрітися з Трампом раніше за Путіна

У перемовинах про мир важливо зустрітися з президентом США Дональдом Трампом раніше за Володимира Путіна, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я сказав, що буде небезпечно, якщо перша зустріч буде з Путіном, а друга зустріч буде з Україною. І я це сказав президенту Трампу, я сказав, що, по-перше, треба мати спільний погляд", - сказав Зеленський під час участі на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

Президент нагадав, що за столом потенційних перемовин має бути Європа, оскільки Україна бачить своє майбутнє включно в ЄС. Також Зеленський подякував представникам адміністрації США за те, що вони не заморозили надання військово-оборонної підтримки.