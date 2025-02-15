Інтерфакс-Україна
Події
08:13 15.02.2025

Через російські обстріли Херсонщини одна людина загинула та 10 поранені - ОВА

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Російські війська обстрілювали Херсонську область у п'ятницю, внаслідок чого загинула одна людина та 10 поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Берислав, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Зеленівка, Зимівник, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Львове, Микільське, Монастирське, Надеждівка, Новоолександрівка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Ромашкове, Саблуківка, Садове, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Томарине, Червоний Маяк, Золота Балка та місто Херсон", - сказано в його телеграмі.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 -  дістали поранення.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарчі споруди, складські приміщення, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/6303

Теги: #херсонська #обстріли

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