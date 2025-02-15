Інтерфакс-Україна
Події
04:06 15.02.2025

Макрон: тільки українці зможуть вести переговори про міцний і довгостроковий мир, а ми допоможемо їм

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лише Україна має вести переговори щодо миру, а Франція активно сприятиме цьому процесу.

"Я щойно розмовляв із президентом Зеленським. Якщо президент Трамп дійсно зможе переконати президента Путіна припинити агресію проти України, це буде чудовою новиною. Тоді тільки українці зможуть вести переговори про міцний і довгостроковий мир. Ми допоможемо їм у цьому починанні", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, європейцям потрібно буде зміцнити колективну безпеку і стати більш автономними.

"Франція повною мірою зіграє свою роль у прискоренні цього процесу. Сильніша і суверенніша Європа, давайте зробимо це зараз", - зазначив він.

Источник: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1890514707573809327

Теги: #підтримка #макрон #переговори

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