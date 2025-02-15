Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

Російські війська у п'ятницю обстрілювали 11 громад Сумської області, внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 49 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади". – сказано в повідомленні.

Сумська громада: вночі здійснено удар БпЛА (1 вибух). Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків. Крім того, вдень відбулася атака БПЛА (1 вибух).

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), удари FPV дронами (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух).

Середино-Будська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометні обстріли (2 вибухи), артобстріл (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (15 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (23 вибухи), РСЗВ (10 вибухів).

Великописарівська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулися скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів), удари FPV дронами (6 вибухів).

Краснопільська громада: ворог вдарив з мінометів (12 вибухів), з СПГ (2 вибухи), артилерії (6 вибухів). FPV дронами (2 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.

Хотінська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Юнаківська громада: завдано авіаційний удар (КАБ) (1 вибух). Внаслідок удару пошкоджено 4 приватних житлових будинки.

Новослобідська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.

Миропільська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33659