На покровському напрямку с початку доби знешкоджено 153 окупанта та 21 од. техніки, тривають ще 7 боєзіткнень – Генштаб

Втрати російських окупантів на покровському напрямку фронту у Донецькій області від початку доби склали 153 військовослужбовця, однак триває ще сім боєзіткнень, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook станом на 23:00 п'ятниці.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 153 окупанти, з них 84 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Крім того, Сили оборони знищили п’ять одиниць автомобільної техніки, мотоцикл, протитанковий засіб, причіпну гаубицю "Мста-Б", чотири антени БпЛА, портативну станцію радіоелектронної боротьби, три розвідувальні дрони. До того ж пошкоджено танк та чотири гармати росіян.

Усього на покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій противника, сім боєзіткнень тривають дотепер.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kstVMzKcBNVmB8bLgdEzhzSh3SpZfukCJkejCVXL4xtf12wi1diwma6VdqW3zmeHl