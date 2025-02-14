Інтерфакс-Україна
Події
22:49 14.02.2025

ЄС вже надало підтримку Україні на 134 мільярди євро - фон дер Ляєн

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Загальна підтримка ЄС Україні на сьогодні становить 134 мільярди євро, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я вірю, що, працюючи разом, ми зможемо забезпечити справедливий і міцний мир. І є багато того, що Європа вже привнесла. Фактично історичні суми. У глобальному та військовому плані загальна підтримка становить 134 мільярди євро. Це еквівалентно 140 мільярдам доларів. Це більше, ніж хтось інший", - сказала вона під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

За її словами, ця допомога "включає 52 мільярди доларів військової допомоги, нарівні зі Сполученими Штатами".

Президент США Дональд Трамп казав, що США витратили на допомогу Україні понад $350 млрд, "що у два-три рази більше, ніж Європа", і вказав, що "цього не мало статися".

Теги: #підтримка #єс

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